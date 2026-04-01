Bihar Politics: निशांत कुमार 3 मई से शुरू करेंगे अपनी यात्रा, नीतीश कुमार की तरह चंपारण से करेंगे आगाज

निशांत कुमार अपनी पहली सियासी यात्रा महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण से शुरू करेंगे। नीतीश कुमार भी अपनी अधिकांश यात्राओं की शुरुआत पश्चिम चंपारण से ही करते रहे हैं। चंपारण को महात्मा गांधी की कर्मभूमि माना जाता है, जहां उन्होंने अंग्रेजों द्वारा किसानों पर हो रहे शोषण के खिलाफ सत्याग्रह किया था। करीब दो दशक तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार ने भी अपनी ज्यादातर सियासी यात्राओं की शुरुआत यहीं से की। अब उनके बेटे निशांत कुमार भी पिता की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए चंपारण से ही अपनी यात्रा का आगाज करने जा रहे हैं।