Bihar Politics: JDU में नेतृत्व को लेकर असमंजस जारी, दो बैठकों के बाद भी सियासी सस्पेंस क्यों?

जदयू में विधानमंडल दल के नेता के चयन को लेकर पार्टी के भीतर मंथन जारी है, लेकिन अभी तक किसी नाम पर एकमत नहीं बन पाया है। इसकी सबसे बड़ी वजह सर्वमान्य चेहरे का अभाव बताया जा रहा है। अब तक नीतीश कुमार ही विधानमंडल दल के नेता रहे हैं। उनके बाद पार्टी में दूसरी पंक्ति के नेताओं में ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव जैसे नाम सामने आते हैं। हालांकि, इन नेताओं में से किसी एक पर भी आम सहमति नहीं बन पा रही है। ललन सिंह और संजय झा सांसद हैं, जबकि विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव के नाम पर भी अभी तक पूरी सहमति नहीं बन सकी है। इसी वजह से नेता के चयन में देरी हो रही है।