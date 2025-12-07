Bihar Bulldozer Action: मेरा घर नहीं रहा तो ‘हिंदू की शान’ भी नहीं रखूंगा- गिरिराज सिंह के क्षेत्र में बुलडोजर एक्शन पर भड़का युवक

गिरिराज सिंह का समर्थक कुंदन ने चोटी काट कर विरोध व्यक्त किया। फोटो - सोशल साइट
Bihar Bulldozer Actionबिहार में चल रहे बुलडोज़र एक्शन को लेकर पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा है। एनडीए घटक दल में भी इसका विरोध हो रहा है। इस बीच बेगूसराय में बुलडोज़र एक्शन के दौरान एक अजीब तस्वीर सामने आई है। शहर के लोहिया नगर गुमटी के पास शनिवार को जेसीबी ने अवैध रूप से बने ढांचों और चाय की दुकान को हटाना शुरू किया, तभी एक युवक अचानक कैमरे के सामने आया। उसने खुद को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भक्त बताया और अपनी लंबी चोटी काट ली। इसके बाद उसने अपना पीला गमछा उतार कर कुत्ते के गले में डाल दिया। युवक का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है।
पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भक्त बताने वाले कुंदन महतो ने कहा कि वह पिछले दस सालों से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को देखकर चोटी रखता था। लेकिन जब जेसीबी ने उसका घर और चाय की दुकान तोड़ दी, तो चोटी रखकर वह क्या कर सकता था? इसके बाद उसने अपने शरीर से पीला गमछा उतार कर एक कुत्ते के गले में डाल दिया। उसने कहा कि हिंदू धर्म में इस गमछे का विशेष महत्व है, लेकिन अब उसे यह गमछा भी पसंद नहीं है। उसने कहा कि वह जातिवाद नहीं करता, पर “चोटी वाली सरकार” से तकलीफ है।
युवक ने कहा, “मेरी चाय की दुकान से ही मेरा घर चलता था, लेकिन बुलडोज़र ने मेरी दुकान नहीं, मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। सरकार ने बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था किए मेरा घर और दुकान तोड़ दी। इस कार्रवाई से मेरा परिवार खाने‑पीने के लिए तरस रहा है।”
आक्रोशित कुंदन ने कहा, “सरकार के घर पर जेसीबी चल रहा है, अब पेट पर जेसीबी चला दे। मेरा घर शान था, चोटी शान थी; जब शान ही टूट गया तो चोटी रखकर क्या करेंगे?” उसने आगे कहा, “चोटी हटाने से सरकार भी हटेगी, इसलिए हमने अपनी चोटी हटा ली है।” कुंदन का यह वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है।
