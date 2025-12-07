Bihar Bulldozer Action: मेरा घर नहीं रहा तो ‘हिंदू की शान’ भी नहीं रखूंगा- गिरिराज सिंह के क्षेत्र में बुलडोजर एक्शन पर भड़का युवक

Bihar Bulldozer Actionबिहार में चल रहे बुलडोज़र एक्शन को लेकर पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा है। एनडीए घटक दल में भी इसका विरोध हो रहा है। इस बीच बेगूसराय में बुलडोज़र एक्शन के दौरान एक अजीब तस्वीर सामने आई है। शहर के लोहिया नगर गुमटी के पास शनिवार को जेसीबी ने अवैध रूप से बने ढांचों और चाय की दुकान को हटाना शुरू किया, तभी एक युवक अचानक कैमरे के सामने आया। उसने खुद को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भक्त बताया और अपनी लंबी चोटी काट ली। इसके बाद उसने अपना पीला गमछा उतार कर कुत्ते के गले में डाल दिया। युवक का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है।