पटना

पूर्व IPS ने तेज प्रताप पर कसा तंज, कहा- उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत फिट बैठती है

पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास ने कहा कि तेज प्रताप यादव कम पढ़े‑लिखे हैं। मैं क्यों उनकी छवि धूमिल करूँगा? उनका परिवार ही उन्हें घर से बाहर निकाल चुका है।

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Dec 06, 2025

अमिताभ दास और तेज प्रताप यादव। फोटो तेज प्रताप यादव एक्स हैंडल

पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास ने शनिवार को जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव पर पलटवार करते हुए कहा है कि मैं उनकी छवि क्या धूमिल करूंगा, उनकी छवि पहले से ही इतनी धूमिल है कि उनके परिवार ने ही उनको निकाल दिया है। उन्होंने आगे कहा कि तेज प्रताप यादव कम पढ़े-लिखे हैं, इसलिए उन्हें ये नहीं पता है कि मैंने उनको ऐसा क्यों कहा हूं। दरअसल, मैंने मौलिक अधिकार के तहत ही अपनी बात रखी है। मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं। उन्होंने कहा कि एफआईआर तो मैं भी कर सकता हूं। तेज प्रताप यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला कहावत उनपर फीट बैठता है।

मेरी हत्या की साजिश

अमिताभ दास ने कहा कि मेरी हत्या की साजिश हो रही है। इसे देखते हुए मैंने इस बात की सूचना पटना के सीजेएम कोर्ट में दे दी है कि यदि मेरे साथ कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिम्मेदार होंगे।

क्या है मामला

चुनाव में मिली करारी हार के बाद, भवन निर्माण विभाग ने तेज प्रताप यादव को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस भेजा है। इस नोटिस पर तंज कसते हुए पूर्व आईपीएस अधिकारी अभिताभ दास ने कहा था कि इससे उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी; उनकी दो पत्नियाँ हैं और वे किसी के साथ भी रह सकते हैं। अभिताभ दास के इस बयान पर तेज प्रताप यादव ने पटना के सचिवालय थाने में शिकायत दर्ज कराई है। तेज प्रताप यादव ने अपने आवेदन में पूर्व आईपीएस पर परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाया है और इस मामले की जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

दुःखद और माफ करने योग्य नहीं

आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने गुरुवार को अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा कि पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास ने अपने चैनल के माध्यम से उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की है। उन्होंने उनके निजी और पारिवारिक आंतरिक मुद्दों के बारे में गलत तथा आपत्तिजनक बातें कही हैं, जो अत्यंत दुःखद और क्षमा न करने योग्य हैं।

Published on:

06 Dec 2025 10:34 am

Hindi News / Bihar / Patna / पूर्व IPS ने तेज प्रताप पर कसा तंज, कहा- उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत फिट बैठती है

