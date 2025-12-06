पूर्व IPS ने तेज प्रताप पर कसा तंज, कहा- उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत फिट बैठती है

पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास ने शनिवार को जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव पर पलटवार करते हुए कहा है कि मैं उनकी छवि क्या धूमिल करूंगा, उनकी छवि पहले से ही इतनी धूमिल है कि उनके परिवार ने ही उनको निकाल दिया है। उन्होंने आगे कहा कि तेज प्रताप यादव कम पढ़े-लिखे हैं, इसलिए उन्हें ये नहीं पता है कि मैंने उनको ऐसा क्यों कहा हूं। दरअसल, मैंने मौलिक अधिकार के तहत ही अपनी बात रखी है। मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं। उन्होंने कहा कि एफआईआर तो मैं भी कर सकता हूं। तेज प्रताप यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला कहावत उनपर फीट बैठता है।