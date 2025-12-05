Bihar Politics: छुट्टी मनाने यूरोप गए तेजस्वी, पटना में मैथिली ठाकुर ने किया मिस

मैथिली ठाकुर ने कहा कि बिहार में जितने भी विधायक काम कर रहे हैं, मैं उनमें अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती हूँ। मेरी इच्छा है कि बिहार के लोग कहें कि मैथिली ठाकुर ने अपने क्षेत्र में कुछ हट कर काम किया है। यदि मुझे सबसे युवा विधायक कहा जा रहा है, तो यह मेरा दायित्व है कि अपने काम से यह साबित करूँ। उम्र नहीं, सोच और मेहनत मायने रखती है; आप इससे एक अलग पहचान बना सकते हैं।