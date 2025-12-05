दो पत्नियों के पति हैं तेज प्रताप… आवास छीने जाने पर पूर्व आईपीएस ने कसा तंज- हुई पुलिस में शिकायत

शबनम कांड की चर्चा करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि वही पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास हैं, जिन पर शबनम नाम की एक महिला ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। हालांकि,पूर्व IPS को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है। अमिताभ कुमार दास बिहार कैडर के 1994 बैच के IPS रहे हैं और कई कारणों से अपने कार्यकाल में चर्चा में रहे। 2018 में सरकार ने उन्हें अनफिट घोषित कर जबरन रिटायर कर दिया था। इसके बाद से वे विभिन्न सामाजिक संगठनों में सक्रिय हैं और अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जिस पर वे अक्सर राजनीतिक एवं प्रशासनिक मुद्दों पर बोलते हुए दिखाई देते हैं।