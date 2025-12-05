दो पत्नियों के पति हैं तेज प्रताप… आवास छीने जाने पर पूर्व आईपीएस ने कसा तंज- हुई पुलिस में शिकायत

तेजप्रताप यादव। फोटो- सोशल साइट फेसबुक
तेज प्रताप दो पत्नियों के पति हैं। सरकारी आवास छीने जाने पर उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी; वे किसी के साथ भी रह सकते हैं। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास के इस बयान पर तेज प्रताप ने पटना के सचिवालय थाने में शिकायत दर्ज कराई है। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप ने कहा कि पूर्व आईपीएस ने अपने यूट्यूब चैनल पर उनके परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है, इसलिए इसकी जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।
आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने गुरुवार को अपने सोशल‑मीडिया अकाउंट फेसबुक पर इसकी चर्चा करते हुए लिखा है कि पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास ने अपने चैनल के जरिए मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की है। उन्होंने मेरे निजी एवं परिवार के आंतरिक मुद्दों को लेकर गलत और आपत्तिजनक बातें कही हैं, जो बेहद दुःखद और माफ़ करने योग्य नहीं हैं। तेज प्रताप ने अमिताभ दास को उद्दंड प्रवृत्ति का व्यक्ति बताते हुए लिखा है कि इसकी शिकायत सचिवालय थाने में दर्ज कराई गई है। मैंने पुलिस से उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग भी की है।
पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने अपने यूट्यूब चैनल के एक इंटरव्यू में तेज प्रताप यादव पर तंज कसते हुए कहा था कि सरकार ने उनका सरकारी आवास छीन लिया है और अब वे बेघर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी दो पत्नियां ऐश्वर्या राय और अनुष्का यादव में से किसी के भी घर में वे रह सकते हैं। इस बयान से तेज प्रताप खफा हो गए और उन्होंने पटना के सचिवालय थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई।
शबनम कांड की चर्चा करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि वही पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास हैं, जिन पर शबनम नाम की एक महिला ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। हालांकि,पूर्व IPS को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है। अमिताभ कुमार दास बिहार कैडर के 1994 बैच के IPS रहे हैं और कई कारणों से अपने कार्यकाल में चर्चा में रहे। 2018 में सरकार ने उन्हें अनफिट घोषित कर जबरन रिटायर कर दिया था। इसके बाद से वे विभिन्न सामाजिक संगठनों में सक्रिय हैं और अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जिस पर वे अक्सर राजनीतिक एवं प्रशासनिक मुद्दों पर बोलते हुए दिखाई देते हैं।
