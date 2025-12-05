5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

दो पत्नियों के पति हैं तेज प्रताप… आवास छीने जाने पर पूर्व आईपीएस ने कसा तंज- हुई पुलिस में शिकायत

तेज प्रताप यादव ने पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास के खिलाफ पटना के सचिवालय थाने में केस दर्ज कराया है। पूर्व आईपीएस पर तेज प्रताप ने परिवार की छवि खराब करने का आरोप लगाया है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Dec 05, 2025

तेजप्रताप यादव। फोटो- सोशल साइट फेसबुक

तेज प्रताप दो पत्नियों के पति हैं। सरकारी आवास छीने जाने पर उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी; वे किसी के साथ भी रह सकते हैं। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास के इस बयान पर तेज प्रताप ने पटना के सचिवालय थाने में शिकायत दर्ज कराई है। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप ने कहा कि पूर्व आईपीएस ने अपने यूट्यूब चैनल पर उनके परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है, इसलिए इसकी जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

दुःखद और माफ करने योग्य नहीं

आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने गुरुवार को अपने सोशल‑मीडिया अकाउंट फेसबुक पर इसकी चर्चा करते हुए लिखा है कि पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास ने अपने चैनल के जरिए मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की है। उन्होंने मेरे निजी एवं परिवार के आंतरिक मुद्दों को लेकर गलत और आपत्तिजनक बातें कही हैं, जो बेहद दुःखद और माफ़ करने योग्य नहीं हैं। तेज प्रताप ने अमिताभ दास को उद्दंड प्रवृत्ति का व्यक्ति बताते हुए लिखा है कि इसकी शिकायत सचिवालय थाने में दर्ज कराई गई है। मैंने पुलिस से उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग भी की है।

क्या है मामला

पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने अपने यूट्यूब चैनल के एक इंटरव्यू में तेज प्रताप यादव पर तंज कसते हुए कहा था कि सरकार ने उनका सरकारी आवास छीन लिया है और अब वे बेघर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी दो पत्नियां ऐश्वर्या राय और अनुष्का यादव में से किसी के भी घर में वे रह सकते हैं। इस बयान से तेज प्रताप खफा हो गए और उन्होंने पटना के सचिवालय थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई।

शबनम कांड

शबनम कांड की चर्चा करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि वही पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास हैं, जिन पर शबनम नाम की एक महिला ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। हालांकि,पूर्व IPS को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है। अमिताभ कुमार दास बिहार कैडर के 1994 बैच के IPS रहे हैं और कई कारणों से अपने कार्यकाल में चर्चा में रहे। 2018 में सरकार ने उन्हें अनफिट घोषित कर जबरन रिटायर कर दिया था। इसके बाद से वे विभिन्न सामाजिक संगठनों में सक्रिय हैं और अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जिस पर वे अक्सर राजनीतिक एवं प्रशासनिक मुद्दों पर बोलते हुए दिखाई देते हैं।

ये भी पढ़ें

बिहार: मेरा बॉयफ्रेंड सही! बहस शुरू हुई, गाली-गलौज और फिर लड़कियों के बीच जमकर चले लात-घूंसे
पटना
Crime News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

05 Dec 2025 07:27 am

Published on:

05 Dec 2025 07:26 am

Hindi News / Bihar / Patna / दो पत्नियों के पति हैं तेज प्रताप… आवास छीने जाने पर पूर्व आईपीएस ने कसा तंज- हुई पुलिस में शिकायत

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.