बिहार: मेरा बॉयफ्रेंड सही! बहस शुरू हुई, गाली-गलौज और फिर लड़कियों के बीच जमकर चले लात-घूंसे

बिहार के मुजफ्फरपुर में बॉयफ्रेंड के विवाद को लेकर लड़कियों के दो गुटों के बीच सड़क पर झड़प हो गई। यह घटना गुरुवार की है। बनारस बैंक चौक स्थित नाला रोड पर हुई मारपीट के कारण कुछ देर के लिए जाम और अफरा‑तफरी की स्थिति बन गई। स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। दो गुटों के बीच हुई मारपीट में कई छात्राएँ चोटिल हो गईं। दोनों ने एक‑दूसरे को बाद में देख लेने की धमकी दी।