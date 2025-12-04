बिहार: मेरा बॉयफ्रेंड सही! बहस शुरू हुई, गाली-गलौज और फिर लड़कियों के बीच जमकर चले लात-घूंसे

क्राइम न्यूज (फोटो- पत्रिका)
बिहार के मुजफ्फरपुर में बॉयफ्रेंड के विवाद को लेकर लड़कियों के दो गुटों के बीच सड़क पर झड़प हो गई। यह घटना गुरुवार की है। बनारस बैंक चौक स्थित नाला रोड पर हुई मारपीट के कारण कुछ देर के लिए जाम और अफरा‑तफरी की स्थिति बन गई। स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। दो गुटों के बीच हुई मारपीट में कई छात्राएँ चोटिल हो गईं। दोनों ने एक‑दूसरे को बाद में देख लेने की धमकी दी।
इस घटना के संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि बॉयफ्रेंड के विवाद को लेकर लड़कियों के दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। दोनों अपने‑अपने बॉयफ्रेंड को सही बता रही थीं, जिससे विवाद बढ़कर मारपीट तक पहुँच गया। स्थानीय लोगों के अनुसार, मारपीट करने वाला एक गुट सरकारी हाई स्कूल और दूसरा मिडिल स्कूल का था। ये छात्राएँ जंगली माई स्थान, बालाघाट और अखाड़ाघाट रोड की रहने वाली बताई जा रही हैं।
स्कूल जाते समय दो छात्राओं के बीच बॉयफ्रेंड को लेकर तू‑तू‑मैं‑मैं शुरू हुई, जो गाली‑गलौज तक पहुँच गई और फिर दोनों मारपीट करने लगीं। इस दौरान उन्होंने अपने अन्य साथियों को भी बुला लिया। इस मारपीट में कई छात्राएँ हल्की चोटों का शिकार हुईं। राहगीरों ने इस घटना की फोटो और वीडियो बना ली। हालांकि, स्थानीय पुलिस इस तरह की किसी भी घटना से इनकार कर रही है।
