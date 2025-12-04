CM नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के लिए PM मोदी को दिया श्रेय, कहा पूरा सदन उनको नमन करता है

नीतीश कुमार ने कहा कि वर्ष 2008 में हमारी सरकार ने कृषि रोड‑मैप पर काम शुरू किया। इसका ही परिणाम है कि राज्य में मछली का उत्पादन ढाई गुना बढ़ गया और बिहार अब मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। ऊर्जा क्षेत्र की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है और अब हम लोग घरों पर सोलर पैनल लगवाने का फैसला कर रहे हैं। रोजगार की बात पर उन्होंने कहा कि 40 लाख लोगों को अभी तक रोजगार दिया जा चुका है और अगले पाँच वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी तथा रोजगार प्रदान किया जाएगा।