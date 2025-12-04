CM नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के लिए PM मोदी को दिया श्रेय, कहा पूरा सदन उनको नमन करता है

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। फोटो- सोशल साइट
Bihar Assembly Winter Session के चौथे दिन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए विधायकों को बधाई दी और राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू करते हुए बिहार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए प्रधानमंत्री को नमन किया। उन्होंने सभी से हाथ उठाकर प्रधानमंत्री मोदी को नमन करने को कहा; जब आरजेडी विधायकों ने हाथ नहीं उठाया, तो मुख्यमंत्री ने पूछा, “आप लोग क्यों नहीं उठा रहे हैं? आप भी कीजिए।”
सीएम ने अपने भाषण के बाद आरजेडी के विधायकों से कहा, “हमने आपको दो बार मौका दिया। विकास के लिए आपके साथ गए, लेकिन आप लोग गड़बड़‑झाला करने लगे, तो हमने आपको छोड़ दिया। अब हम इनके साथ हैं, आपके साथ कभी नहीं आएंगे।”
नीतीश कुमार ने विधानसभा में गुरुवार को जोर देकर कहा कि बिहार में विकास के साथ-साथ प्रेम और भाईचारा भी कायम हुआ है, और अब पहले जैसी हिंदू‑मुस्लिम झड़पें नहीं होतीं। कब्रिस्तानों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी घेराबंदी के साथ‑साथ मंदिरों की घेराबंदी भी कराने के कारण यह स्थिति बनी है।
मुख्यमंत्री ने सदन में शिक्षा और स्वास्थ्य पर चर्चा करते हुए कहा कि 2005 के बाद हमारी सरकार ने इस पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने बताया कि पहले अस्पतालों में प्रतिदिन 1‑2 मरीज आते थे, पर अब स्थिति बदल गई है। उन्होंने कहा कि बिहार के 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाये जा रहे हैं, PMCH को 5,400 बेड का और IGIMS में 3,000 बेड का अस्पताल तैयार किया जा रहा है।
इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले बिहार में कहीं से भी पटना पहुँचने में 6 घंटे लगते थे, जिसे घटाकर अब 5 घंटे कर दिया गया है। साथ ही, बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के माध्यम से 2 लाख 58 हजार सरकारी शिक्षकों की बहाली हुई है।
नीतीश कुमार ने कहा कि वर्ष 2008 में हमारी सरकार ने कृषि रोड‑मैप पर काम शुरू किया। इसका ही परिणाम है कि राज्य में मछली का उत्पादन ढाई गुना बढ़ गया और बिहार अब मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। ऊर्जा क्षेत्र की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है और अब हम लोग घरों पर सोलर पैनल लगवाने का फैसला कर रहे हैं। रोजगार की बात पर उन्होंने कहा कि 40 लाख लोगों को अभी तक रोजगार दिया जा चुका है और अगले पाँच वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी तथा रोजगार प्रदान किया जाएगा।
