पटना में बारिश के बीच ईद की नमाज, 20 साल में पहली बार नहीं पहुंचे नीतीश कुमार, निशांत रहे मौजूद

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 20 वर्षों में पहली बार ईद की नमाज के लिए पटना के गांधी मैदान नहीं पहुंचे। 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद से वे हर वर्ष यहां नमाज में शामिल होते रहे हैं, लेकिन इस बार वे अनुपस्थित रहे। उनकी जगह पहली बार उनके बेटे निशांत कुमार कार्यक्रम में शामिल हुए। उनकी सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई थी। निशांत कुमार के साथ अशोक चौधरी समेत जदयू के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। मंच पर मुस्लिम नेताओं ने उन्हें गमछा ओढ़ाकर स्वागत किया।