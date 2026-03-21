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पटना में बारिश के बीच ईद की नमाज, 20 साल में पहली बार नहीं पहुंचे नीतीश कुमार, निशांत रहे मौजूद

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 20 वर्षों में पहली बार ईद की नमाज के लिए पटना के गांधी मैदान नहीं पहुंचे। 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद से वे हर वर्ष यहां नमाज में शामिल होते रहे हैं

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पटना

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Rajesh Kumar Ojha

Mar 21, 2026

निशांत

पटना समेत पूरे बिहार में आज हल्की बारिश के बीच ईद मनाई जा रही है। राजधानी पटना के गांधी मैदान में बारिश के बावजूद नमाज अदा की गई, जिसमें बच्चे और बुजुर्ग समेत करीब 20 हजार लोगों ने हिस्सा लिया। हालांकि, पिछले 20 वर्षों में यह पहला मौका है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांधी मैदान में ईद की नमाज के दौरान मौजूद नहीं रहे। इसे लेकर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि वह पिछले 20 सालों से बिहार के लोगों को “टोपी पहना” रहे हैं, अब और कितना पहनाएंगे।

नीतीश कुमार नहीं आए

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 20 वर्षों में पहली बार ईद की नमाज के लिए पटना के गांधी मैदान नहीं पहुंचे। 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद से वे हर वर्ष यहां नमाज में शामिल होते रहे हैं, लेकिन इस बार वे अनुपस्थित रहे। उनकी जगह पहली बार उनके बेटे निशांत कुमार कार्यक्रम में शामिल हुए। उनकी सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई थी। निशांत कुमार के साथ अशोक चौधरी समेत जदयू के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। मंच पर मुस्लिम नेताओं ने उन्हें गमछा ओढ़ाकर स्वागत किया।

20 साल से लोगों को टोपी पहना रहे

पटना के गांधी मैदान में ईद की नमाज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नहीं पहुंचने पर कांग्रेस नेता और पार्टी प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने उन पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों से वे लोगों को “टोपी पहना” रहे हैं, अब और कितना पहनाते, इसलिए इस बार नहीं गए। उन्होंने आगे कहा कि बिहार की जनता अब समझ चुकी है कि नीतीश कुमार किस तरह के नेता हैं।

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Nitish Kumar Samriddhi Yatra, bihar news, bihar politics

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Published on:

21 Mar 2026 12:37 pm

Hindi News / Bihar / Patna / पटना में बारिश के बीच ईद की नमाज, 20 साल में पहली बार नहीं पहुंचे नीतीश कुमार, निशांत रहे मौजूद

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