Bihar Politics: नीतीश के राज्य सभा शपथ की डेडलाइन तय, नई सरकार को लेकर मंथन तेज

जदयू के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार अप्रैल में मुख्यमंत्री पद छोड़ सकते हैं। वहीं, बीजेपी नेताओं का कहना है कि उन्हें 30 मार्च से पहले ही राज्य सभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। चूंकि वे 16 मार्च को राज्य सभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं, इसलिए उनके पास निर्णय लेने के लिए करीब 14 दिन का समय है। इससे यह संकेत मिलता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इससे पहले बिहार विधान परिषद की सदस्यता छोड़नी होगी। हालांकि, राज्य सभा की सदस्यता लेने के बाद भी वे कुछ दिनों तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में पद पर बने रह सकते हैं। इस मामले पर पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि नीतीश कुमार फिलहाल मुख्यमंत्री हैं और राज्य सभा के लिए निर्वाचित होना उनकी इच्छा का विषय है कि वे कब तक इस पद पर बने रहते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद भाजपा, जदयू और पूरा एनडीए मिलकर नए मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला करेगा। शाहनवाज हुसैन ने आगे कहा कि बिहार का जो भी नया मुख्यमंत्री होगा, वह जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरेगा।