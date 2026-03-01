Bihar Politics: संजय झा ने बताया सीएम का अगला बड़ा प्लान, बोले – बिहार को नहीं छोड़ेंगे नीतीश

Bihar Politics: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हों,लेकिन उनका फोकस बिहार पर ही रहेगा। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के इस बयान के बाद बिहार की सियासत में एक नई चर्चा शुरू हो गई है। संजय झा ने आगे कहा कि बिहार चुनाव में “25 से 30 फिर से नीतीश” का नारा दिया गया था, जिससे स्पष्ट है कि उनका ध्यान बिहार पर ही केंद्रित रहेगा। निशांत कुमार को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी चाहती है कि नई सरकार में वे भी मंत्री बनें, लेकिन इस पर अंतिम फैसला उन्हें ही लेना है।