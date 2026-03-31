बिहार में भगदड़ मचने से 9 की मौत, ये कोई पहली घटना नहीं, 7 साल में 230 लोगों ने गंवाई जान

बिहार के CM नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में मंदिर में भगदड़ मचने से 9 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा मघड़ा गांव स्थित मां शीतला मंदिर में हुआ है। यहां चैती मेले के उत्सव चल रहा था। इसी दौरान भक्तों की अधिक भीड़ होने की वजह से शीतला देवी मंदिर में भगदड़ मच गई। भगदड़ में 9 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा भगदड़ में कई लोग घायल हुए हैं। यह कोई पहली घटना नहीं है, जब लोगों ने भगदड़ मचने से जान गंवाई है। बिहार सहित देश के कई राज्यों में इस तरह की घटनाओं में सैंकड़ो लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।