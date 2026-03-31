नालंदा मघड़ा शीतला माता मंदिर हादसा: जिस मंदिर में विदेशी यात्री खोजने आते थे शांति, वहीं मची भगदड़… जानें क्या है बसियौरा और मिट्ठी कुआं का रहस्य

मान्यता है कि माता सती के 108 टुकड़े होने के बाद भगवान शिव ने अपने कंधे पर चिपके सती के शरीर के अवशेषों को एक घड़े में रखा और पंचाने नदी के पश्चिमी तट पर धरती में छुपाकर अंतर्ध्यान हो गए। वर्षों बाद, राजा वृक्षकेतु को स्वप्न में माता ने दर्शन देकर उस स्थान की खुदाई कराने को कहा। जब खुदाई हुई, तो वहां से मां शीतला की दिव्य प्रतिमा प्रकट हुई। जिस स्थान पर खुदाई हुई, वही आज मिट्ठी कुआं के रूप में जाना जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि इस कुएं का पानी आज तक कभी नहीं सूखा। मंदिर के प्रसाद और पूजा में इसी कुएं के जल का उपयोग किया जाता है।