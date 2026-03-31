बिहार विधानसभा समितियों का गठन: ‘चौंकाने’ वाले चेहरों को मिली जिम्मेदारी, वोटिंग से दूर रहे विधायक बने अध्यक्ष

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ANI)
बिहार में विधानसभा की 19 समितियों का गठन कर दिया गया है। राज्य सभा चुनाव के दौरान वोटिंग से दूर रहने वाले दो विधायकों को समिति अध्यक्ष बनाया गया है, जिनमें एक कांग्रेस और दूसरा आरजेडी से है। राज्यसभा चुनाव से दूरी बनाने वाले तीन कांग्रेस नेता सोमवार को जेडीयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी से मिले थे। इसके ठीक एक दिन बाद, उन तीन में से एक विधायक को सरकार ने समिति का अध्यक्ष बनाकर अहम जिम्मेदारी सौंप दी है, जिसे सियासी हलकों में ‘इनाम’ के तौर पर देखा जा रहा है।
बिहार राज्यसभा चुनाव के दौरान वोटिंग से दूर रहे कांग्रेस विधायक मनोहर प्रसाद सिंह और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के विधायक फैसल रहमान को विधानसभा की 19 समितियों में से एक-एक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है।
इसके अलावा, बाहुबली विधायक मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह को पर्यटन उद्योग से संबंधित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि अनंत कुमार सिंह को पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति का सदस्य बनाया गया है।
यह गठन वित्त वर्ष 2026–27 के लिए किया गया है और इन समितियों का कार्यकाल 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक रहेगा। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार की मंजूरी के बाद समितियों के अध्यक्षों और सदस्यों की सूची जारी कर दी गई है।
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