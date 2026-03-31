बिहार विधानसभा समितियों का गठन: ‘चौंकाने’ वाले चेहरों को मिली जिम्मेदारी, वोटिंग से दूर रहे विधायक बने अध्यक्ष

बिहार में विधानसभा की 19 समितियों का गठन कर दिया गया है। राज्य सभा चुनाव के दौरान वोटिंग से दूर रहने वाले दो विधायकों को समिति अध्यक्ष बनाया गया है, जिनमें एक कांग्रेस और दूसरा आरजेडी से है। राज्यसभा चुनाव से दूरी बनाने वाले तीन कांग्रेस नेता सोमवार को जेडीयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी से मिले थे। इसके ठीक एक दिन बाद, उन तीन में से एक विधायक को सरकार ने समिति का अध्यक्ष बनाकर अहम जिम्मेदारी सौंप दी है, जिसे सियासी हलकों में ‘इनाम’ के तौर पर देखा जा रहा है।