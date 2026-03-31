31 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

बिहार विधानसभा समितियों का गठन: ‘चौंकाने’ वाले चेहरों को मिली जिम्मेदारी, वोटिंग से दूर रहे विधायक बने अध्यक्ष

राज्य सभा चुनाव में वोटिंग से दूर रहे कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों को नीतीश सरकार ने विधानसभा की 19 समितियों के गठन में जगह दी है।

less than 1 minute read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Mar 31, 2026

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ANI)

बिहार में विधानसभा की 19 समितियों का गठन कर दिया गया है। राज्य सभा चुनाव के दौरान वोटिंग से दूर रहने वाले दो विधायकों को समिति अध्यक्ष बनाया गया है, जिनमें एक कांग्रेस और दूसरा आरजेडी से है। राज्यसभा चुनाव से दूरी बनाने वाले तीन कांग्रेस नेता सोमवार को जेडीयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी से मिले थे। इसके ठीक एक दिन बाद, उन तीन में से एक विधायक को सरकार ने समिति का अध्यक्ष बनाकर अहम जिम्मेदारी सौंप दी है, जिसे सियासी हलकों में ‘इनाम’ के तौर पर देखा जा रहा है।

बिहार राज्यसभा चुनाव के दौरान वोटिंग से दूर रहे कांग्रेस विधायक मनोहर प्रसाद सिंह और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के विधायक फैसल रहमान को विधानसभा की 19 समितियों में से एक-एक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है।

इसके अलावा, बाहुबली विधायक मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह को पर्यटन उद्योग से संबंधित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि अनंत कुमार सिंह को पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति का सदस्य बनाया गया है।

यह गठन वित्त वर्ष 2026–27 के लिए किया गया है और इन समितियों का कार्यकाल 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक रहेगा। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार की मंजूरी के बाद समितियों के अध्यक्षों और सदस्यों की सूची जारी कर दी गई है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

31 Mar 2026 05:30 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार विधानसभा समितियों का गठन: ‘चौंकाने’ वाले चेहरों को मिली जिम्मेदारी, वोटिंग से दूर रहे विधायक बने अध्यक्ष

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

नालंदा मघड़ा शीतला माता मंदिर हादसा: पैसे लेकर एंट्री कराने का आरोप, दीपनगर थानाध्यक्ष निलंबित

Shitla Mata Mandir Nalanda, मंदिर
पटना

बिहार में भगदड़ मचने से 9 की मौत, ये कोई पहली घटना नहीं, 7 साल में 230 लोगों ने गंवाई जान

Accident in Sheetala Temple
राष्ट्रीय

दोस्ती से दरार तक: लालू-नीतीश के रिश्ते में भरोसे का टूटना और बिहार की सियासत का टर्निंग पॉइंट

पटना

Video: नालंदा मघड़ा शीतला माता मंदिर हादसा: रोती महिला ने सुनाई दहशत, चीख, अफरा-तफरी की कहानी

पटना

जिस मंदिर में विदेशी यात्री खोजने आते थे शांति, वहीं मची भगदड़… जानें क्या है बसियौरा और मिट्ठी कुआं का रहस्य

Shitla Mata Mandir Nalanda, मंदिर
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.