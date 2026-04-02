मोतिहारी में जहरीली शराब का कहर: एक की मौत, कई गंभीर, अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद

शराबबंदी वाले बिहार में शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई लोग बीमार पड़ गए हैं। यह घटना पूर्वी चंपारण जिले के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के बालगंगा गांव की है। स्थानीय लोगों के अनुसार, यह मामला स्प्रिट (जहरीली शराब) पीने से जुड़ा है। घटनास्थल से पुलिस ने शराब से भरे कई जार बरामद किए हैं। इस घटना के बाद राज्य में शराबबंदी को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं, जिससे प्रशासन और स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई है।