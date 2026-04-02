बेगूसराय में दबंग ने SHO के चैंबर में घुसकर जान से मारने की दी धमकी, वर्दी उतरवाने तक की कही बात

हंगामा बढ़ता देख ओडी पदाधिकारी सत्येंद्र नारायण शर्मा और गश्ती दल के अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने पाया कि आरोपी के मुंह से शराब की तेज गंध आ रही थी। जब गश्ती पदाधिकारी शाहीन फिरदौस और अन्य जवान उसे जांच के लिए सदर अस्पताल ले गए, तो वहां भी उसने जमकर हंगामा किया। आरोपी ने न तो ब्रीथ एनालाइजर से जांच कराई और न ही ब्लड सैंपल देने के लिए तैयार हुआ। कुंदन कुमार सिंह को पुलिस ने आपराधिक और दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति बताया है। अस्पताल में डॉक्टरों और पुलिसकर्मियों के साथ उसके अभद्र व्यवहार का वीडियो भी सामने आया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।