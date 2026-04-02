अनंत सिंह ने की शराबबंदी खत्म करने की मांग, तो दिलीप जायसवाल ने कहा- बोलने से पहले अच्छाई देखें

दुलारचंद यादव हत्याकांड में जमानत मिलने के बाद जब से अनंत सिंह जेल से बाहर आए हैं, वो सुर्खियों में बने हुए हैं। अब उन्होंने शराबबंदी कानून को लेकर बयान दिया। अनंत सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि शराबबंदी जिस उद्देश्य से लागू की गई थी, वह पूरा नहीं हुआ है। उनका कहना है कि राज्य में शराब की तस्करी बढ़ गई है और लोग आज भी चोरी-छिपे शराब पी रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि शराब न मिलने के कारण युवा पीढ़ी अब 'सूखे नशे' (स्मैक और ड्रग्स) की गिरफ्त में जा रही है, जो समाज के लिए ज्यादा घातक है।