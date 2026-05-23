23 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

पटना में एसएससी छात्रा के साथ शादी का झांसा देकर रेप, विरोध पर चाकू से हमला

पटना के शास्त्रीनगर में एसएससी की तैयारी कर रही 26 वर्षीय युवती ने अपने प्रेमी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने उसे कमरे पर बुलाकर मारपीट की और बाद में बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। घटना के बाद वह घायल अवस्था में आईजीआईएमएस पहुंची और पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

May 23, 2026

Bilaspur News

महिला से रेप (सांकेतिक तस्वीर)

पटना में एक बार फिर एक छात्रा के साथ गंभीर अपराध की घटना सामने आई है। घटना के बाद पीड़िता स्वयं आईजीआईएमएस अस्पताल पहुंची और उपचार के बाद पुलिस को बुलाकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के अनुसार आरोपी पीड़िता का प्रेमी है, जिसने उसे चाकू की धमकी देकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश जारी है।

यह घटना पटना के शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र की है। एसएससी की तैयारी कर रही 26 वर्षीय युवती ने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड गुरुवार रात बहाने से उसे अपने कमरे में बुलाया था। इसके बाद आरोपी ने उसे बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसने सब्जी काटने वाले चाकू से हमला कर दिया, जिससे पीड़िता के गर्दन, हाथ और कंधे में चोटें आईं।

घायल अवस्था में पीड़िता किसी तरह आईजीआईएमएस अस्पताल पहुंची। अस्पताल प्रशासन की सूचना पर शास्त्रीनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।

सचिवालय डीएसपी-2 साकेत कुमार ने बताया कि घटना के बाद से आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है।

प्रेम संबंध में धोखा, युवती ने दर्ज कराई शिकायत

पुलिस के अनुसार पीड़िता कदमकुआं स्थित एक हॉस्टल में रहकर एसएससी की तैयारी कर रही है और साथ ही पटना के एक निजी नर्सिंग होम में पार्ट-टाइम नौकरी भी करती है। पिछले एक वर्ष से उसकी आईजीआईएमएस में कार्यरत डेटा ऑपरेटर मनीष यादव से दोस्ती थी, जो मधेपुरा का रहने वाला है।

जानकारी के अनुसार दोनों के बीच अक्सर मुलाकात होती थी। पीड़िता का आरोप है कि मनीष ने शादी का झांसा देकर उसे अपने प्रभाव में लिया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में वह शादी की बात से मुकरने लगा। जब भी पीड़िता उससे शादी की बात करती, तो वह विवाद पर उतारू हो जाता था।

प्रेमी पर बंधक बनाकर दुष्कर्म और हमले का आरोप

पीड़िता ने बताया कि गुरुवार रात आरोपी ने मिलने के बहाने उसे शास्त्रीनगर के मछली गली स्थित अपने किराये के कमरे पर बुलाया था। कमरे में आरोपी उस पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा। जब पीड़िता ने शादी की बात की, तो वह भड़क गया और उसके साथ मारपीट करने लगा। विरोध करने पर उसने हमला कर दिया और बाद में उसे बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। आरोपित की तलाश में छापेमारी की जा रही है और मोबाइल लोकेशन के जरिए उसे ट्रैक करने का प्रयास किया जा रहा है। सचिवालय डीएसपी-2 साकेत कुमार ने बताया कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Updated on:

23 May 2026 07:05 pm

Published on:

23 May 2026 07:04 pm

Hindi News / Bihar / Patna / पटना में एसएससी छात्रा के साथ शादी का झांसा देकर रेप, विरोध पर चाकू से हमला

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार: टूटते खंभे और बाहर निकले सरिये! 64 करोड़ के केनी पुल में दरार से बढ़ी दहशत, तस्वीरें वायरल

keni bridge
पटना

NEET री-एग्जाम से पहले बिहार सरकार का बड़ा ऐलान, छात्रों को सरकारी बसों में मिलेगी मुफ्त यात्रा

Samrat Choudhary CM BIHAR
पटना

कांग्रेस में कलह: पार्टी ऑफिस पर कब्जे को लेकर बढ़ा टकराव, सदाकत आश्रम में खोल दिया ‘रेस्टोरेंट’

Madhubani Congress
पटना

पटना में अब युवतियां भी बनीं चेन स्नैचर, राह चलते लोगों से छीन रही हैं सोने की चेन

female chain snatchers gang
पटना

प्रशांत किशोर आश्रम शिफ्ट, जनसुराज अध्यक्ष उदय सिंह ने लिया राजनीतिक ब्रेक, बिहार की सियासत गरमाई

jan suraj president uday singh
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.