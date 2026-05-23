पटना में एसएससी छात्रा के साथ शादी का झांसा देकर रेप, विरोध पर चाकू से हमला

पीड़िता ने बताया कि गुरुवार रात आरोपी ने मिलने के बहाने उसे शास्त्रीनगर के मछली गली स्थित अपने किराये के कमरे पर बुलाया था। कमरे में आरोपी उस पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा। जब पीड़िता ने शादी की बात की, तो वह भड़क गया और उसके साथ मारपीट करने लगा। विरोध करने पर उसने हमला कर दिया और बाद में उसे बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। आरोपित की तलाश में छापेमारी की जा रही है और मोबाइल लोकेशन के जरिए उसे ट्रैक करने का प्रयास किया जा रहा है। सचिवालय डीएसपी-2 साकेत कुमार ने बताया कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।