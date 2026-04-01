पति की हत्या के बाद टूटी पत्नी… अपने 2 बच्चों को खिलाया जहर, फिर खुद भी दे दी जान

सोमवार शाम को घर की खामोशी के बीच रेशमा ने सबसे पहले अपने दो मासूम बच्चों तैबा खातून और हमजा खान को सल्फास की गोलियां खिलाईं और फिर खुद भी वह जहर खा लिया। जैसे ही तीनों की हालत बिगड़ने लगी, घर में अफरा-तफरी मच गई। परिवार के सदस्य तुरंत तीनों को इलाज के लिए सासाराम के एक निजी अस्पताल ले गए। जब ​​उनकी हालत और बिगड़ी, तो उन्हें सदर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया। जब वहां भी उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ, तो डॉक्टरों ने तीनों को बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया।