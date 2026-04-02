केरल में तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार में विवाद, JDU बोली- आपके मां-बाप ने ही खजाना लूटा

कुशवाहा ने कहा कि बिहार को गरीब राज्य कहना, यहां के 14 करोड़ निवासियों के आत्म-सम्मान का अपमान है। कुशवाहा ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव लगातार ऐसे लोगों के साथ खड़े होते हैं जो बिहार की बुराई करते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि चुनाव के दौरान तेजस्वी ने DMK नेताओं के साथ मंच भी साझा किया था, जिन्होंने बिहारियों का अपमान किया था। JDU ने मांग की है कि तेजस्वी यादव इस अपमानजनक टिप्पणी के लिए बिहार की जनता से तुरंत माफी मांगें।