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Viral Video: नशे में धुत डॉक्टर साहब का ड्रामा, अर्धनग्न हालत में बदन चाटता रहा कुत्ता; सिविल सर्जन ने पद से हटाया

बिहार के कटिहार में पूरे ब्लॉक की स्वास्थ्य व्यवस्था की ज़िम्मेदारी संभालने वाले एक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को इतनी बुरी तरह नशे में धुत पाया गया कि उन्हें अपने आस-पास की किसी भी चीज का कोई होश ही नहीं था।

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कटिहार

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Anand Shekhar

Apr 01, 2026

viral video

डॉक्टर साहब को अपने साथ ले जाती पुलिस (वीडियो-स्क्रीन ग्रैब)

Viral Video:बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन कटिहार जिले के समेली कम्युनिटी हेल्थ सेंटर (CHC) से सामने आए दृश्यों ने सरकार के दावों की पोल खोल दी है और स्वास्थ्य विभाग की गरिमा को भी धूमिल किया है। इस सेंटर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. विनय कुमार सिंह अर्धनग्न हालत में और पूरी तरह से नशे में धुत पाए गए। चौंकाने वाली बात यह है कि डॉक्टर सड़क पर बेहोश पड़े थे और एक कुत्ता उनके शरीर को चाट रहा था, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है।

भ्रष्टाचार और अभद्रता के गंभीर आरोप

जानकारी के अनुसार, यह घटना बुधवार की है जब एक स्थानीय व्यक्ति अपने कागजात पर हस्ताक्षर कराने अस्पताल पहुंचा था। आरोप है कि डॉक्टर ने पहले उससे पैसे की मांग की और उस समय वह पूरी तरह नशे में था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, डॉ. विनय कुमार सिंह नशे में इस कदर चूर थे कि उन्होंने अपना होश-हवास पूरी तरह से खो दिया था। हालात इतने बिगड़ गए कि वह अस्पताल परिसर के बाहर जमीन पर अध-नंगी हालत में गिर पड़े और अभद्र हरकतें करने लगे।

चाटता रहा कुत्ता

जब डॉक्टर जमीन पर गिरे तो आस-पास मौजूद लोगों ने उन्हें उठाने और होश में लाने की कोशिश की। लेकिन ऐसा लगा कि वह अपनी सुध-बुध वापस पाने में पूरी तरह से असमर्थ हैं। इसी बीच, पास में घूम रहा एक आवारा कुत्ता उनके शरीर को चाटने लगा। इस अजीबोगरीब नजारे को देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए और इस घटना का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

सिविल सर्जन ने की कड़ी कार्रवाई

जैसे ही यह मामला सुर्खियों में आया कटिहार के सिविल सर्जन डॉ. जितेंद्र नाथ सिंह ने तुरंत कड़ा कदम उठाया। डॉ. विनय कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह समेली CHC के नए ऑफिसर-इन-चार्ज के तौर पर डॉ. कृष्ण कुमार को नियुक्त किया गया है। सिविल सर्जन ने साफ कर दिया कि स्वास्थ्य विभाग में इस तरह की घोर अनुशासनहीनता और लापरवाही के लिए बिल्कुल भी कोई जगह नहीं है। आरोपी डॉक्टर के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं।

पुलिस ने किया गिरफ्तार

घटना की सूचना मिलते ही पोठिया पुलिस स्टेशन की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और वहां नशे की हालत में पड़े एक मेडिकल ऑफिसर को हिरासत में ले लिया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कटिहार के SP शिखर चौधरी ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा दर्ज कराई गई लिखित शिकायत के आधार पर आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। SP ने कहा कि कानून सभी के लिए बराबर है और शराबबंदी कानूनों का उल्लंघन करते पाए जाने वाले किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

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Updated on:

01 Apr 2026 06:41 pm

Published on:

01 Apr 2026 05:55 pm

Hindi News / Bihar / Katihar / Viral Video: नशे में धुत डॉक्टर साहब का ड्रामा, अर्धनग्न हालत में बदन चाटता रहा कुत्ता; सिविल सर्जन ने पद से हटाया

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