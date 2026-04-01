Viral Video: नशे में धुत डॉक्टर साहब का ड्रामा, अर्धनग्न हालत में बदन चाटता रहा कुत्ता; सिविल सर्जन ने पद से हटाया

Viral Video:बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन कटिहार जिले के समेली कम्युनिटी हेल्थ सेंटर (CHC) से सामने आए दृश्यों ने सरकार के दावों की पोल खोल दी है और स्वास्थ्य विभाग की गरिमा को भी धूमिल किया है। इस सेंटर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. विनय कुमार सिंह अर्धनग्न हालत में और पूरी तरह से नशे में धुत पाए गए। चौंकाने वाली बात यह है कि डॉक्टर सड़क पर बेहोश पड़े थे और एक कुत्ता उनके शरीर को चाट रहा था, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है।