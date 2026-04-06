सियार के हमले की कहानी निकली झूठी, पति ही निकला पत्नी का कातिल; दादा को बचाने के लिए पोतों ने भी रची साजिश

जब पुलिस ने महिला के पति धनेश्वर सिंह को हिरासत में लिया और उससे कड़ाई से पूछताछ की, तो उसका झूठ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। धनेश्वर ने कबूल किया कि खेत में काम करते समय, किसी बात को लेकर उसकी अपनी पत्नी से कहा-सुनी हो गई थी। गुस्से में आकर, उसने पास पड़ा एक चाकू उठाया और अपनी पत्नी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। जिससे रमनी देवी लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ीं और बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। गंभीर रूप से घायल रामनी देवी की बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई।