पत्नी के अफेयर का चला पता, तो शिकायत करने पहुंचा पति; 1 हफ्ते बाद प्रेमियों ने शूटर भेजकर करा दिया कत्ल

एसडीपीओ (पश्चिम-1) सुचित्रा कुमारी ने बताया कि हत्या से लगभग एक सप्ताह पहले मकेश्वर ने अपनी पत्नी को मुन्ना से फोन पर बात करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। इस घटना के बाद मकेश्वर मुन्ना के घर गया और उसने कड़ा विरोध जताया और सख्त चेतावनी दी। इस दौरान दोनों के बीच तीखी झड़प भी हुई। राज खुलने के डर से और अपने रास्ते की बाधा को खत्म करने के मकसद से मुन्ना ने मकेश्वर को रास्ते से हटाने का फैसला किया। इस योजना को अंजाम देने के लिए उसने महेश के साथ मिलकर एक पेशेवर शूटर को हायर किया।