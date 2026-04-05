तेजस्वी यादव ने गिनाईं नीतीश सरकार की नाकामियां, तो भड़की BJP-JDU; कहा- अपने माता-पिता का राज…

अपने पोस्ट में आंकड़ों का हवाला देते हुए तेजस्वी यादव ने दावा किया कि NDA के 21 साल के शासन के बावजूद बिहार विकास के हर पैमाने पर राष्ट्रीय रैंकिंग में सबसे निचले पायदान पर बना हुआ है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय, सबसे कम निवेश और सबसे कम बिजली की खपत दर्ज की जाती है। राज्य में स्कूल छोड़ने की दर भी सबसे अधिक है और 58% मेडिकल पद खाली पड़े हैं। इसके अलावा, देश में पलायन, बेरोजगारी और कुपोषण (विशेष रूप से बच्चों में कम लंबाई और कम वज़न) की दरें भी बिहार में ही सबसे अधिक हैं। तेजस्वी ने आगे आरोप लगाया कि हिंसक अपराधों, अपहरण और भ्रष्टाचार के मामले में बिहार देश में पहले स्थान पर बना हुआ है।