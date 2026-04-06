भोजपुरी का ग्लोबल जलवा… ज़ाम्बिया में गूंजा पवन सिंह का गाना; लॉलीपॉप लागेलु पर थिरकते विदेशी कलाकारों का वीडियो वायरल

जाम्बिया में छाया बिहार फोटो- X/@TrulyMonica
ज़ाम्बिया स्थित भारतीय दूतावास में बिहार दिवस समारोह के दौरान स्थानीय नागरिकों के एक समूह ने भोजपुरी गाने लॉलीपॉप लागेलू पर शानदार डांस कर समां बांध दिया। यह खूबसूरत पल अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों का दिल जीत रहा है। पारंपरिक वेशभूषा में सजे ज़ाम्बियाई डांसरों के इस प्रदर्शन ने अपने दमदार डांस मूव्स के कारण खासा ध्यान खींचा है और यह चर्चा का विषय बना हुआ है। पत्रकार मोनिका वर्मा ने इस खुशी भरे पल को X पर शेयर करते हुए इसे सांस्कृतिक आदान-प्रदान का एक शानदार उदाहरण बताया है।
भारतीय परिधानों में सजे ज़ाम्बियाई कलाकारों ने मंच पर जबरदस्त ऊर्जा बिखेरी और गाने की ताल पर बेहतरीन सटीकता के साथ कदम मिलाए। उनके हाव-भाव, तालमेल और उत्साह ने दर्शकों का दिल जीत लिया। साफ़ तौर पर दिख रहा था कि वे सिर्फ प्रस्तुति नहीं दे रहे थे, बल्कि इस अनुभव का भरपूर आनंद भी ले रहे थे। “बिहार दिवस 2026 ज़ाम्बिया” के मौके पर हुआ यह आयोजन इस पल को और खास बना रहा था। प्रस्तुति के अंत में किए गए शानदार फ्लिप (पलटे) पर दर्शकों ने जोरदार तालियों के साथ उनका उत्साह बढ़ाया। वीडियो शेयर करते हुए मोनिका वर्मा ने लिखा, “भारतीय दूतावास में बिहार दिवस समारोह के दौरान ज़ाम्बियाई नागरिक लॉलीपॉप लागेलू पर डांस कर रहे हैं। सॉफ्ट पावर हर दिन जीतती है।”
यह वीडियो क्लिप अब तेजी से ऑनलाइन वायरल हो रहा है और दर्शक कमेंट सेक्शन में जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। जहां एक यूज़र ने सवाल उठाया, “क्या यह गाना बिहार की संस्कृति को दर्शाता है?”, वहीं कई लोग इस प्रस्तुति से खासे प्रभावित नजर आए। एक यूज़र ने लिखा, “भाई, यह तो कमाल है,” जबकि दूसरे ने इसे “बेहतरीन कोरियोग्राफी” बताया। एक अन्य यूज़र ने खास तौर पर अंत में किए गए फ्लिप (पलटे) की तारीफ करते हुए लिखा, “आखिर में लगाया गया पलटा तो जबरदस्त था।”
बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। यह उस ऐतिहासिक दिन की याद दिलाता है, जब 1912 में ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल प्रेसीडेंसी से अलग होकर बिहार राज्य का गठन हुआ था। इस समारोह का उद्देश्य बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करना है। इस खास मौके पर यह आयोजन एक जीवंत अंतर-सांस्कृतिक अनुभव में बदल गया, जहां ज़ाम्बियाई कलाकारों ने पूरे उत्साह और अनोखे अंदाज़ के साथ भोजपुरी संगीत को अपनाया।
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