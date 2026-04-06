भोजपुरी का ग्लोबल जलवा… ज़ाम्बिया में गूंजा पवन सिंह का गाना; लॉलीपॉप लागेलु पर थिरकते विदेशी कलाकारों का वीडियो वायरल

भारतीय परिधानों में सजे ज़ाम्बियाई कलाकारों ने मंच पर जबरदस्त ऊर्जा बिखेरी और गाने की ताल पर बेहतरीन सटीकता के साथ कदम मिलाए। उनके हाव-भाव, तालमेल और उत्साह ने दर्शकों का दिल जीत लिया। साफ़ तौर पर दिख रहा था कि वे सिर्फ प्रस्तुति नहीं दे रहे थे, बल्कि इस अनुभव का भरपूर आनंद भी ले रहे थे। “बिहार दिवस 2026 ज़ाम्बिया” के मौके पर हुआ यह आयोजन इस पल को और खास बना रहा था। प्रस्तुति के अंत में किए गए शानदार फ्लिप (पलटे) पर दर्शकों ने जोरदार तालियों के साथ उनका उत्साह बढ़ाया। वीडियो शेयर करते हुए मोनिका वर्मा ने लिखा, “भारतीय दूतावास में बिहार दिवस समारोह के दौरान ज़ाम्बियाई नागरिक लॉलीपॉप लागेलू पर डांस कर रहे हैं। सॉफ्ट पावर हर दिन जीतती है।”