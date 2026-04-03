डबल-डेकर फ्लाईओवर से जुड़ेगा पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, मरीजों को मिलेगी सीधी एंट्री

अधिकारियों को उम्मीद है कि इस नए लिंक से PMCH के आस-पास ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर होगा और अशोक राजपथ पर ट्रैफिक जाम कम होगा। हॉस्पिटल कैंपस के अंदर बन रहे नए पार्किंग स्ट्रक्चर के साथ रैंप को जोड़ने के लिए तीन सपोर्टिंग पिलर लगाए जा रहे हैं। दो और एंट्री पॉइंट बनाने की भी योजना हैं। एक अंजुमन इस्लामिया हॉल के दोनों तरफ और दूसरा हॉस्पिटल के गेट नंबर 2 के पास। “एक बार चालू हो जाने पर, यह नया लिंक मरीज़ों और आने-जाने वालों को PMCH तक पहुँचने का एक तेज़ और ज़्यादा सीधा रास्ता देगा; BRPNNL के इंजीनियर ने आगे कहा कि PMCH बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक है। यह विकास पटना के प्रमुख संस्थानों के आस-पास ट्रैफ़िक के बहाव को बेहतर बनाने और बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने के बड़े प्रयासों का एक हिस्सा है। यह प्रोजेक्ट शहर की बेहतर शहरी गतिशीलता और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच को आसान बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को दिखाता है।