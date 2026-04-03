डबल-डेकर फ्लाईओवर से जुड़ेगा पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, मरीजों को मिलेगी सीधी एंट्री

डबल-डेकर फ्लाईओवर से जुड़ेगा पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। फोटो -(AI Generated)
पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल (PMCH) शहर के डबल-डेकर फ्लाईओवर से सीधे जुड़ेगा। इसके लिए दोनों को जोड़ने वाला एक खास रैंप बनाया जा रहा है। यह रैंप अगले महीने (मई) तक पूरा होने की उम्मीद है। यह रैंप फ्लाईओवर और हॉस्पिटल की मल्टी-लेवल कार पार्किंग के बीच की लगभग 75 से 100 मीटर की दूरी को जोड़ेगा। अधिकारियों ने बताया कि इस प्रोजेक्ट में तीन रैंप बनाए जाएंगे। दो फ्लाईओवर के ऊपरी डेक से जुड़ेंगे और एक निचले डेक से। इसका निर्माण बिहार राज्य पुल निर्माण निगम (BRPNNL) के द्वारा किया जा रहा है। अभी रैंप के लिए गर्डर लगाने का काम और उसे ढकने के लिए स्लैब लगाने का काम चल रहा है। एक बार यह काम पूरा हो जाने पर, लोगों के लिए डबल-डेकर फ्लाईओवर से PMCH तक पहुँचना और भी आसान हो जाएगा।
BRPNNL के एक इंजीनियर ने कहा कि "यह पहला ऐसा रैंप होगा जो डबल-डेकर फ्लाईओवर से PMCH तक सीधी कनेक्टिविटी देगा। PMCH में बन रही मल्टी-लेवल कार पार्किंग को जोड़ने के लिए कुल तीन जगहों पर रैंप बनाने की योजना है। दो रैंप ऊपरी फ्लाईओवर से जुड़ेंगे, जबकि एक रैंप निचले फ्लाईओवर से जुड़ेगा। अभी, एक रैंप पर काम तेज़ी से चल रहा है।" यह रैंप अंजुमन इस्लामिया हॉल के पूर्वी तरफ बनाया जा रहा है, ताकि डबल-डेकर फ्लाईओवर से PMCH तक कनेक्टिविटी मिल सके। यह हॉस्पिटल में बन रही मल्टी-लेवल कार पार्किंग से जुड़ेगा। फ्लाईओवर से पार्किंग तक की दूरी लगभग 75 से 100 मीटर है।
अधिकारियों को उम्मीद है कि इस नए लिंक से PMCH के आस-पास ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर होगा और अशोक राजपथ पर ट्रैफिक जाम कम होगा। हॉस्पिटल कैंपस के अंदर बन रहे नए पार्किंग स्ट्रक्चर के साथ रैंप को जोड़ने के लिए तीन सपोर्टिंग पिलर लगाए जा रहे हैं। दो और एंट्री पॉइंट बनाने की भी योजना हैं। एक अंजुमन इस्लामिया हॉल के दोनों तरफ और दूसरा हॉस्पिटल के गेट नंबर 2 के पास। “एक बार चालू हो जाने पर, यह नया लिंक मरीज़ों और आने-जाने वालों को PMCH तक पहुँचने का एक तेज़ और ज़्यादा सीधा रास्ता देगा; BRPNNL के इंजीनियर ने आगे कहा कि PMCH बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक है। यह विकास पटना के प्रमुख संस्थानों के आस-पास ट्रैफ़िक के बहाव को बेहतर बनाने और बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने के बड़े प्रयासों का एक हिस्सा है। यह प्रोजेक्ट शहर की बेहतर शहरी गतिशीलता और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच को आसान बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को दिखाता है।
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