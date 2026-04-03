पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडेय का दावा: बिहार में अपहरण उद्योग की शुरुआत एक IPS अधिकारी ने कराई

पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए गुप्तेश्वर पांडेय ने कहा कि उन दिनों बेतिया और बगहा (पश्चिम चंपारण) में कई डकैतों के गैंग सक्रिय हुआ करते थे। इन गैंगों को खत्म करने के लिए पुलिस मुख्यालय से एसपी पर लगातार दबाव बनता था। इससे परेशान होकर बेतिया के तत्कालीन एसपी ने अपराधियों को डकैती के बजाय अपहरण का उद्योग शुरू करने का सुझाव दिया। दरअसल, एसपी क्षेत्र में बढ़ती डकैती को रोकने में नाकाम थे, इसलिए उन्होंने अपराधियों के साथ समझौता कर अपहरण उद्योग की शुरुआत कराई।