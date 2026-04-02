बिहार में सत्ता परिवर्तन की तैयारी: नीतीश के इस्तीफे की अटकलें तेज, NDA में नए सीएम के नाम पर मंथन जारी

बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर अगले दस दिनों में प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, नीतीश कुमार 12 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। उनके इस्तीफे के बाद 14 अप्रैल को नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की संभावना जताई जा रही है। नए मुख्यमंत्री के साथ-साथ नए मंत्रिमंडल का भी गठन और शपथ ग्रहण हो सकता है, जिसमें कई नए चेहरों को मौका मिलने की उम्मीद है। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर सियासी हलकों में कई नामों की चर्चा है। सूत्रों के मुताबिक नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी इस रेस में सबसे आगे माने जा रहे हैं।