PFI कनेक्शन वाले मदरसे से हथियार बरामद; बड़ी साजिश का अंदेशा, 3 हिरासत में, जांच के लिए SIT गठित

पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि गवंद्रा स्थित इस मदरसे के अंदर अवैध हथियारों का एक जखीरा छिपा हुआ है और कुछ असामाजिक तत्व किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं। जानकारी मिलते ही SDPO और थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम ने पूरे मदरसा परिसर को चारों ओर से घेर लिया। इसके बाद की गई तलाशी के दौरान पुलिस ने परिसर से एक पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किए। हथियारों की बरामदगी से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने बरामद सामान को विधिवत जब्त कर लिया है। इसके अलावा मौके से तीन संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ शुरू कर दी गई है।