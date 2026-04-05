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PFI कनेक्शन वाले मदरसे से हथियार बरामद; बड़ी साजिश का अंदेशा, 3 हिरासत में, जांच के लिए SIT गठित

मोतिहारी पुलिस ने चकिया स्थित एक मदरसे पर छापेमारी के दौरान हथियार और कारतूस बरामद किया है। इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया है और जांच के लिए SIT का गठन किया गया है।

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पटना

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Anand Shekhar

Apr 05, 2026

मदरसे, बिहार न्यूज, एसपी स्वर्ण प्रभात

मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात (फ़ाइल फोटो)

बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में रविवार को उस समय हड़कंप मच गया जब पुलिस की एक विशेष टीम ने चकिया थाना क्षेत्र के गवंद्रा में स्थित एक मदरसे पर छापा मारा। एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस ऑपरेशन के दौरान मदरसे के कमरे में से एक से एक लोडेड पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किए। SP स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर की गई इस छापेमारी के बाद मदरसे को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है।

पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद

पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि गवंद्रा स्थित इस मदरसे के अंदर अवैध हथियारों का एक जखीरा छिपा हुआ है और कुछ असामाजिक तत्व किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं। जानकारी मिलते ही SDPO और थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम ने पूरे मदरसा परिसर को चारों ओर से घेर लिया। इसके बाद की गई तलाशी के दौरान पुलिस ने परिसर से एक पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किए। हथियारों की बरामदगी से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने बरामद सामान को विधिवत जब्त कर लिया है। इसके अलावा मौके से तीन संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ शुरू कर दी गई है।

PFI कनेक्शन ने बढ़ाई चिंता

इस मदरसे से हथियारों की बरामदगी सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि इस मदरसे के प्रतिबंधित संगठन PFI के साथ पुराने संबंध रहे हैं। यह वही मदरसा हैं जहां से चकिया पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने पहले PFI के एक सक्रिय सदस्य उस्मान उर्फ सुल्तान उर्फ याकूब को गिरफ्तार किया था।

याकूब वही व्यक्ति है जिसने इंटरनेट पर भड़काऊ पोस्ट करते हुए अयोध्या में राम मंदिर स्थल पर बाबरी मस्जिद के निर्माण की वकालत की थी और जिस पर युवाओं को आतंकवादी प्रशिक्षण देने का आरोप था। जांच एजेंसियों को संदेह है कि PFI के साथ मदरसे के मौजूदा संपर्कों का इस्तेमाल करके, इस स्थान पर एक और बड़ी साजिश रचने की कोशिश की जा रही थी।

जांच के लिए SIT का गठन

मामले की गंभीरता को देखते हुए SP स्वर्ण प्रभात ने SDPO के नेतृत्व में इस केस की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है। डॉग स्क्वॉड और FSL की टीमें घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और उन्होंने फोरेंसिक सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। मदरसे में लगे CCTV कैमरों के DVR जब्त कर लिए गए हैं। फुटेज की फिलहाल बारीकी से जांच की जा रही है ताकि यह पता चल सके कि हथियार वहां किसने रखा था और इसके पीछे उसका मकसद क्या था।

तीन संदिग्धों से पूछताछ जारी

पुलिस ने घटनास्थल से तीन लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे फिलहाल गहन पूछताछ की जा रही है। उनसे मिली जानकारी के आधार पर जिले में अन्य संभावित ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हथियार कहां से आया, किसके लिए रखा गया था और इसके पीछे कौन लोग सक्रिय हैं। मदरसे को फिलहाल सील कर दिया गया है और परिसर के अंदर-बाहर आने-जाने वालों पर निगरानी बढ़ा दी गई है।

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Nitish Kumar, नीतीश कुमार, बिहार न्यूज

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Updated on:

05 Apr 2026 03:28 pm

Published on:

05 Apr 2026 03:19 pm

Hindi News / Bihar / Patna / PFI कनेक्शन वाले मदरसे से हथियार बरामद; बड़ी साजिश का अंदेशा, 3 हिरासत में, जांच के लिए SIT गठित

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