Video: कटिहार में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत पर बवाल: थाने में तोड़फोड़, पुलिस पर हमला, रायफल छीनी

सड़क जाम कर रहे लोगों को जब पुलिस ने समझाने की कोशिश की, तो वे आक्रोशित हो गए और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पथराव के बाद पुलिसकर्मियों को पीछे हटना पड़ा, लेकिन उग्र भीड़ उन्हें खदेड़ते हुए थाने तक पहुंच गई। इसके बाद भीड़ ने थाने पर हमला कर जमकर तोड़फोड़ की और एक आरक्षी से उसकी राइफल छीन ली। इस हिंसक घटना में पोठिया ओपी अध्यक्ष नवीन कुमार और सिपाही संजीव कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। संजीव कुमार के सिर में गंभीर चोट लगी है। इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।