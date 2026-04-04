मोतिहारी में बड़ी तबाही टली! जा सकती थी हजारों की जान, 3000 लीटर शराब बनाने की थी तैयारी

एसपी स्वर्ण प्रभात ने घटना की पूरी जानकारी देते हुए बताया कि पीपराकोठी के शराब माफिया कन्हैया और राजा ने स्प्रिट मंगवाया था और इसे परसौना के खलीफा तथा सुनील शाह को बेचा था। खलीफा और सुनील शाह ने इसे नागा राय और जम्मू बैठा को सप्लाई किया। नागा राय ने परसौना क्षेत्र में और जम्मू बैठा ने बालगंगा क्षेत्र में शराब का वितरण किया। पुलिस ने इस मामले में राजा, जम्मू बैठा और नागा राय को गिरफ्तार कर लिया है।