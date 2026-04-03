बिहार: अस्पताल में इलाज कराने आई थी नाबालिग, कंपाउंडर ने शौचालय में किया दुष्कर्म और हो गया फरार

बिहार: छपरा के नर्सिंग होम में एक नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने नर्सिंग होम के कंपाउंडर को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना छपरा शहर के भगवानपुर थाना क्षेत्र के भरत मिलाप चौक स्थित एक निजी अस्पताल की है। जहां पर एक नाबालिक बच्ची के साथ वहां के कंपाउंडर के द्वारा दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। सूत्रों के अनुसार नाबालिक बच्ची फूड पॉइजनिंग के शिकार होने के बाद इलाज करवाने के लिए अस्पताल में इलाज के लिए आई थी। अस्पताल कर्मी बच्ची के साथ शौचालय में दुष्कर्म करने के बाद फरार हो गया था।