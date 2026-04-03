शराबबंदी या कमाई का जरिया? मोतिहारी कांड पर भड़के तेजस्वी यादव; बोले- 1300 से ज्यादा मौतें, पर सरकार मौन

तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि शराबबंदी कानून का मूल उद्देश्य अब पूरी तरह भटक चुका है। अब यह कानून भाजपा-जदयू के कुछ नेताओं और भ्रष्ट अधिकारियों के लिए कमाई का जरिया बन गई है। उन्होंने इसे सत्ता संरक्षित माफियाओं का कमाऊ पूत बताया। तेजस्वी ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार में पुलिस की मिलीभगत से शराब की घर-घर होम डिलीवरी हो रही है। तेजस्वी ने लिखा, 'बिहार में खुलेआम जहरीली शराब बन रही है और धड़ल्ले से बेची जा रही है। सरकार की नाक के नीचे यह सब चल रहा है और इसकी कीमत बिहार के गरीब लोग अपनी जान देकर चुका रहे हैं।'