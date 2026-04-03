6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

जानी दुश्मन की पुण्यतिथि पर अनंत सिंह का महादंगल, देश-विदेश के पहलवान दिखाएंगे दमखम

बाहुबली विधायक अनंत सिंह आज (शुक्रवार) मोकामा में अपने कभी जानी दुश्मन रहे विवेका पहलवान की पुण्यतिथि पर अंतरराष्ट्रीय महादंगल का आयोजन कर रहे हैं। इसमें कई देशों के पहलवान हिस्सा लेंगे और करीब 8 से 10 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Apr 03, 2026

बाहुबली विधायक अनंत सिंह / mokama mla anant singh

बाहुबली विधायक अनंत सिंह (फोटो-स्क्रीन ग्रैब)

मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह जेल से रिहा होने के बाद लगातार चर्चा में हैं। इन दिनों वे मोकामा में आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय महादंगल को लेकर सुर्खियों में हैं, जिसमें भाग लेने के लिए विदेश से भी पहलवान पहुंच रहे हैं। यह महादंगल आज (शुक्रवार) आयोजित होना है।

खास बात यह है कि अनंत सिंह इस महादंगल का आयोजन अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी बाहुबली विवेका पहलवान की पुण्यतिथि पर करा रहे हैं। एक समय दोनों एक-दूसरे के कट्टर दुश्मन माने जाते थे और कई बार दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी तक हुई थी। ऐसे में अब विवेका पहलवान के नाम पर महादंगल का आयोजन कराना चर्चा का बड़ा कारण बना हुआ है।

मोकामा में आज अंतरराष्ट्रीय महादंगल

अंतरराष्ट्रीय महादंगल आज (शुक्रवार) मोकामा के नदवां गांव में आयोजित होना है, जिसमें करीब 8 से 10 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। इस आयोजन में बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी भी शामिल होंगे।

अनंत सिंह ने इस महादंगल के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके बेटे निशांत सहित कई नेताओं, विधायकों और मंत्रियों को आमंत्रित किया है। दंगल में देश-विदेश के पहलवान अपना दमखम दिखाएंगे। इसके लिए गांव में विशेष अखाड़ा तैयार किया गया है।

आयोजकों का उद्देश्य इस महादंगल को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाना है, इसलिए इसमें विदेशी पहलवानों को भी आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही देश के विभिन्न राज्यों के पहलवान भी इसमें भाग लेंगे।

देश-विदेश के पहलवान दिखाएंगे दमखम

महादंगल में ईरान के चर्चित पहलवान हामिद, इरफान और जलाल के साथ जॉर्जिया के टेड्डू भी अखाड़े में उतरेंगे। इसके अलावा अनंत सिंह ने उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से भी कई पहलवानों को आमंत्रित किया है। इस आयोजन में देश ही नहीं, बल्कि विदेश के पहलवान भी कुश्ती लड़ते नजर आएंगे।

इसको लेकर प्रशासन की ओर से विशेष तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा के मद्देनज़र निजी बॉडीगार्ड और अनंत सिंह के सुरक्षा कर्मी भी मौके पर तैनात रहेंगे। एंट्री प्वाइंट्स पर निगरानी और भीड़ नियंत्रण के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। दंगल में आने वाले लोगों के लिए खाने-पीने की भी व्यापक व्यवस्था की गई है।

ये भी पढ़ें

पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडेय का दावा: बिहार में अपहरण उद्योग की शुरुआत एक IPS अधिकारी ने कराई
पटना
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

03 Apr 2026 10:46 am

Hindi News / Bihar / Patna / जानी दुश्मन की पुण्यतिथि पर अनंत सिंह का महादंगल, देश-विदेश के पहलवान दिखाएंगे दमखम

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

11 लाख केस, 16 लाख गिरफ्तारी… फिर भी शराब की होम डिलीवरी कैसे? तेजस्वी यादव ने मांगा जवाब

पटना

बिहार के स्कूल हॉस्टल में 5 साल के मासूम की मौत, आंख और पेट पर चाकू के वार

bihar news, jehanabad news
पटना

गोपालगंज में रिश्तों का खौफनाक अंत: प्रेम प्रसंग से नाराज़ पिता ने बेटी को टेबल फैन से पीट-पीटकर मार डाला

पटना

नालंदा में NIA और ATS की बड़ी रेड; 6 ठिकानों पर 100 अफसर कर रहे जांच, AK-47 कारतूस कांड से जुड़े हैं तार

NIA
पटना

पहले पेट्रोल से जलाया, फिर दिया जहर... वैशाली में महिला की हत्या; जलती चिता बुझाकर लाश ले गई पुलिस

bihar news, vaishali news
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.