जानी दुश्मन की पुण्यतिथि पर अनंत सिंह का महादंगल, देश-विदेश के पहलवान दिखाएंगे दमखम

खास बात यह है कि अनंत सिंह इस महादंगल का आयोजन अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी बाहुबली विवेका पहलवान की पुण्यतिथि पर करा रहे हैं। एक समय दोनों एक-दूसरे के कट्टर दुश्मन माने जाते थे और कई बार दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी तक हुई थी। ऐसे में अब विवेका पहलवान के नाम पर महादंगल का आयोजन कराना चर्चा का बड़ा कारण बना हुआ है।