26 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

बांकीपुर उपचुनाव: प्रशांत किशोर बनाम पवन सिंह की संभावित जंग ने बढ़ाया सियासी तापमान

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। प्रशांत किशोर और पवन सिंह के संभावित मुकाबले की चर्चा तेज है। भाजपा की ओर से पवन सिंह को मैदान में उतारने की अटकलें हैं

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

May 26, 2026

Pawan Singh join BJP

भोजपुरी सुपरस्टार अभिनेता और गायक पवन सिंह

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी तापमान बढ़ गया है। प्रशांत किशोर का नाम सामने आने के बाद भाजपा की ओर से पवन सिंह को चुनाव मैदान में उतारने की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, भाजपा नेता इस मुद्दे पर फिलहाल कुछ भी खुलकर बोलने से बच रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, पार्टी ने इसको लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं प्रशांत किशोर ने सोमवार को ही बांकीपुर सीट पर जन सुराज के मजबूत मुकाबले का दावा किया था।

चुनाव के बाद सियासत से अलग-थलग पवन सिंह

पवन सिंह बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद से राजनीतिक रूप से अलग-थलग नजर आ रहे हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार से भी दूरी बनाए रखी, जबकि अन्य भोजपुरी सितारों ने जमकर प्रचार किया था। इसके अलावा, उन्होंने बिहार में सम्राट चौधरी की कैबिनेट के ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह से भी दूरी बनाई। विधानसभा चुनाव के बाद यह कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है, लेकिन उन्हें वहां भी मौका नहीं मिला।

पवन सिंह को लेकर बढ़ी अटकलें

बांकीपुर विधानसभा सीट पर उनके नाम की चर्चा को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह क्षेत्र कायस्थ बहुल माना जाता है, जो पवन सिंह के पक्ष में पूरी तरह अनुकूल नहीं बैठता। हालांकि अपनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग और युवाओं में लोकप्रियता के कारण वे इस सीट पर एक मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। इसके बावजूद उनके साथ जुड़े कुछ विवाद भी चर्चा में रहते हैं। उपचुनाव के बाद कार्यकाल का लंबा समय बचा होने के कारण माना जा रहा है कि भाजपा उन्हें उचित अवसर देकर इस सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती है।

जो कुछ करना पड़ेगा, वो सब करेंगे

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को हराने के लिए “जो कुछ करना पड़ेगा, वो सब करेंगे” प्रशांत किशोर के इस ऐलान के बाद यह मुकाबला काफी रोचक हो गया था। प्रशांत किशोर ने सोमवार को कहा था कि बांकीपुर सीट पर पिछले 40-45 वर्षों से बीजेपी का कब्जा रहा है। उन्होंने दावा किया था कि जन सुराज, बांकीपुर सीट पर बीजेपी को हराकर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की हार का हिसाब चुकता करेगी। यह सीट न सिर्फ बीजेपी की परंपरागत सीट मानी जाती है, बल्कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की भी रही है। प्रशांत किशोर के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में सरगर्मी बढ़ गई थी। इसके बाद ही बीजेपी की ओर से आज (मंगलवार) पवन सिंह का नाम चर्चा में आया है।

ये भी पढ़ें

निशिकांत दुबे बोले- सांसद मेरे 780 दोस्त, लेकिन…पता नहीं जया बच्चन मुझसे क्यों नाराज हैं?
पटना
nishikant dubey- jaya bachchan

खबर शेयर करें:

Updated on:

26 May 2026 09:26 pm

Published on:

26 May 2026 09:20 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बांकीपुर उपचुनाव: प्रशांत किशोर बनाम पवन सिंह की संभावित जंग ने बढ़ाया सियासी तापमान

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार MLC चुनाव: 10 सीटों का चुनावी समीकरण साफ, NDA की झोली में 9 सीटें जाने के आसार

बिहार विधान मंडल
पटना

जीतन राम मांझी का आरजेडी पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप, कहा– सुधरें या बिहार छोड़ें

bihar news, जीतन राम मांझी
पटना

निशिकांत दुबे बोले- सांसद मेरे 780 दोस्त, लेकिन…पता नहीं जया बच्चन मुझसे क्यों नाराज हैं?

nishikant dubey- jaya bachchan
पटना

बिहार में भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, 4 दिनों तक होगी झमाझम बारिश

Bihar Weather
पटना

मुस्लिम MLC ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की कर दी मांग

RJD MLC Kari Mohammad
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.