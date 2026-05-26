जीतन राम मांझी का आरजेडी पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप, कहा– सुधरें या बिहार छोड़ें

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार में अधिकतर अपराधियों का संबंध लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी (RJD) से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या फिर बिहार छोड़ दें। इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा प्रमुख मांझी के बयान पर पलटवार करते हुए आरजेडी ने सवाल उठाया कि जिन अपराधियों की पहचान हो चुकी है, उन्हें सरकार गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है। आरजेडी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए नीट छात्रा से जुड़ी घटना और पटना के एक होटल में हुई कथित छेड़खानी की चर्चा करते हुए पूछा कि ऐसे मामलों में आखिर किसका संरक्षण मिल रहा है।