बिहार MLC चुनाव: 10 सीटों का चुनावी समीकरण साफ, NDA की झोली में 9 सीटें जाने के आसार

विधान परिषद की 10 सीटों में फिलहाल 5 सीटें जदयू के पास, 2 भाजपा के पास, 2 राजद के पास और 1 कांग्रेस के पास हैं। हालांकि, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद बने नए राजनीतिक समीकरणों के अनुसार कांग्रेस को इस बार कोई सीट मिलने की संभावना नहीं है। वहीं राजद को उसकी मौजूदा 2 में से 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसी तरह एनडीए गठबंधन में जदयू को 4 सीटें, भाजपा को 3 सीटें, लोजपा को 1 सीट और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 1 सीट मिलने के आसार हैं। इस तरह इस चुनाव में विपक्ष को कुल 2 सीटों का नुकसान होता दिखाई दे रहा है।