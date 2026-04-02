‘ई सब हम जानते ही नहीं…’ पर्यावरण समिति के सदस्य बने अनंत सिंह का वीडियो वायरल, जवाब सुन हंस पड़े लोग

जब एक कार्यक्रम के दौरान एक पत्रकार ने अनंत सिंह से उनकी नई जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया, तो उन्होंने अपने जाने-पहचाने अंदाज में जवाब दिया। पत्रकार ने अनंत सिंह से पूछा, 'आप पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण समिति के सदस्य बन गए हैं, पर्यावरण के लिए क्या कुछ सोचे हैं?' इसके जवाब में अनंत सिंह ने कहा, 'ई सब हम कुछ जानबे नहीं करते हैं। हम क्या बने हैं, क्या नहीं बने हैं… कुछ पता नहीं।' उनका यह वीडियो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहा है।