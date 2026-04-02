इस्तीफे के बाद भी नीतीश कुमार की सुरक्षा रहेगी टाइट, CM पद छोड़ने के बाद भी साथ रहेंगे NSG कमांडो

बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार अब दिल्ली की राजनीति में एक नई पारी शुरू करने के लिए तैयार हैं। राज्य सभा के लिए निर्वाचित होने के बाद उन्होंने 30 मार्च 2026 को बिहार विधान परिषद (MLC) की अपनी सदस्यता से आधिकारिक तौर पर इस्तीफा दे दिया। जिसके बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि वह 10 अप्रैल को राज्य सभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे और खरमास के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इसी बीच गृह विभाग ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद भी नीतीश कुमार की सुरक्षा Z+ श्रेणी के स्तर पर बनी रहेगी।