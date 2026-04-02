पत्नी ने किया पति का कत्ल, फिर बोरे में भरी लाश और 20 किमी दूर लगाया ठिकाने; खुद थाने पहुंच बोली- मुझे जेल भेजो

घटना का खुलासा तब हुआ जब मृतक का छोटा बेटा पीयूष अपने घर पहुंचा। घर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के फर्श, बरामदे और यहां तक कि तकिए पर भी खून के गहरे धब्बे बिखरे हुए थे। घर से उमेश सिंह और उनकी पत्नी सुनीता दोनों गायब थे। मृतक के बड़े भाई महेश सिंह ने बताया कि आंगन और शौचालय के सेप्टिक टैंक के पास भी भारी मात्रा में खून जमा था, जिससे स्पष्ट था कि घर के भीतर ही किसी बड़ी अनहोनी को अंजाम दिया गया है। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।