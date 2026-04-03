बिहार में जहरीली शराब से 4 की मौत, 15 बीमार; 6 ने खोई आंखों की रोशनी

जहरीली शराब का असर इतना जानलेवा था कि बीमार पड़े 15 लोगों में से 6 से 7 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। सदर अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक अब तक 8 से 9 लोगों को भर्ती किया गया है, इनमें से दो की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें दूसरे अस्पतालों में रेफर कर दिया गया है। डॉक्टरों ने लोगों से अपील की है कि जिस किसी ने भी यह शराब पी है, वह घबराए नहीं, बल्कि तुरंत इलाज के लिए अस्पताल आए। प्रभावित लोगों की सूची में कई युवा शामिल हैं, जैसे लोहा ठाकुर, लड्डू साह, राहुल कुमार और रविंद्र यादव।