JDU विधायक विभा देवी के बेटे की मौत पर बवाल, अस्पताल खिलाफ FIR दर्ज

बिहार के नवादा जिले में जनता दल यूनाइटेड (JDU) की विधायक विभा देवी और पूर्व राज्य मंत्री राजबल्लभ प्रसाद के 41 साल के बेटे अखिलेश कुमार की मौत के बाद एक परिजन ने अस्पताल के खिलाफ मुफस्सिल थाना में मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई धर्मशीला देवी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पर डॉक्टरों की जांच और परिजनों की शिकायत के बाद की गई है। परिवार ने अस्पताल की लापरवाही व पैसे के लालच के कारण अखिलेश की मौत का आरोप लगाया है।