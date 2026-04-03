Puducherry Elections: सिंगापुर, दुबई जैसा विकसित आर्थिक हब बनाने का दावा, लॉटरी किंग के बेटे ने बढ़ाई हलचल

वे आइएनआरसी-भाजपा गठबंधन के साथ मैदान में हैं। जोस चार्ल्स ने बड़ा दावा किया कि वे पुदुचेरी को सिंगापुर, दुबई या हांगकांग जैसा विकसित आर्थिक हब बनाएंगे। उन्होंने विदेशी निवेश आकर्षित करने, बेहतर ड्रेनेज सिस्टम, आधुनिक आवासीय परियोजनाओं और सिंगापुर के कंसल्टेंट्स के साथ लंबी अवधि की शहरी विकास योजना पर जोर दिया। जोस ने कहा, 'व्यवसायी राजनीतिज्ञों से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। हम समाज को इतना योगदान देते हैं तो बदलाव क्यों नहीं ला सकते?'