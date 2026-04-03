ईसा मसीह के कफन का भारत से कनेक्शन, 40% डीएनए मिलने से हुई पुष्टि

वैज्ञानिकों ने साफ किया है कि इससे यह साबित नहीं होता कि ईसा मसीह का भारत से कोई सीधा संबंध था। उनका कहना है कि प्राचीन व्यापार मार्गों के ज़रिए भारत और भूमध्यसागर क्षेत्र के बीच संपर्क था, इसलिए इस तरह का डीएनए मिलना संभव है। विश्लेषण के दौरान इस पवित्र कपड़े पर इंसानों, पौधों, जानवरों और कीड़ों से जुड़े डीएनए के अंश मिले। इससे साफ हुआ कि यह कपड़ा सदियों तक अलग-अलग जगहों और लोगों के संपर्क में रहा है।