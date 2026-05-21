‘गाय काटने वालों को सरेआम फांसी पर लटका दो’ हुमायूं कबीर के कुर्बानी वाले बयान पर भड़के जगद्गुरु सतीशाचार्य

Bengal Animal Slaughter: एजेयूपी (AJUP) चीफ हुमायूं कबीर द्वारा पश्चिम बंगाल के पशु वध कानून को चुनौती देने और 'कुर्बानी जारी रहने' के बयान पर देश का सियासी पारा गरमा गया है। इस बयान पर कड़ा ऐतराज जताते हुए जगद्गुरु स्वामी सतीशाचार्य ने हुमायूं कबीर को सीधे फांसी देने की मांग की है। कानपुर में उन्होंने कहा, 'यह नया भारत है, अब गौमाता पर उंगली उठाने की भी इजाजत नहीं होगी। एक भी गाय कटी तो अंजाम गंभीर होंगे।' संत ने आरोप लगाया कि कबीर ने न कुरान पढ़ी है न हदीस, वे सिर्फ मुस्लिमों को गुमराह कर बंगाल की शांति बिगाड़ रहे हैं।