Weather Update : उत्तर-पश्चिम व मध्य भारत में अगले 7 दिन कहर ढाएगी गर्मी

आइएमडी के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून (Monsoon Update) की अच्छी प्रगति है। वर्तमान में मानसून (Monsoon ) की उत्तरी सीमा दक्षिण-पश्चिम अरब सागर, कोमोरिन क्षेत्र, दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर तथा पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तक पहुंच चुकी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मानसून पहले ही स्थापित हो चुका है। अनुकूल परिस्थितियों के चलते मानसून के सामान्य तिथि 1 जून से पहले 26 मई को ही केरल तट पर पहुंचने की संभावना है। इसके प्रभाव से दक्षिण भारत, तटीय राज्यों में प्री-मानसून की बारिश चल रही है। आगामी कुछ दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।