NEET पेपर लीक विवाद: कर्नाटक के मंत्री ने धर्मेंद्र प्रधान से मांगा इस्तीफा, लगाया भ्रष्टाचार का आरोप

NEET UG 2026 Paper Leak: नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। छात्रों और अभिभावकों के गुस्से के बीच अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। कर्नाटक सरकार में मंत्री ईश्वर खंड्रे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार छात्रों के भविष्य की सुरक्षा करने में नाकाम रही है और शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है।