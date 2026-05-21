दिल्ली में एयर इंडिया फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, इंजन में आग के संकेत मिलने से मचा हड़कंप

दिल्ली पहुंचने के बाद कई यात्रियों ने बताया कि लैंडिंग से पहले विमान में हल्की बेचैनी महसूस हो रही थी, हालांकि क्रू लगातार यात्रियों को शांत रहने के लिए कहता रहा। सुरक्षित लैंडिंग के बाद यात्रियों ने पायलट और क्रू की तारीफ भी की। लगातार सामने आ रही तकनीकी घटनाओं ने एयर सेफ्टी को लेकर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी है, जिससे यह साफ हो सकेगा कि आखिर इन घटनाओं के पीछे असली वजह क्या थी।