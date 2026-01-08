8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

फरवरी के आखिरी सप्ताह में हो सकती है 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा, BJP का टारगेट सेट, सामने आया मास्टरप्लान!

पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में चुनाव कार्यक्रम फरवरी अंत में घोषित होने की संभावना है। भाजपा असम में सत्ता बचाने और तमिलनाडु और बंगाल में सरकार बनाने का लक्ष्य रख रही है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Jan 08, 2026

MP Nikay Panchayat By-elections Mau bhind BJP fails declare candidate mp news

चुनाव। (फोटो- newsonair.gov.in)

पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु सहित पांच राज्यों में चुनाव कार्यक्रम फरवरी के आखिर में घोषित हो सकता है। इस संभावना को देखते हुए राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज की हैं।

भाजपा असम में सत्ता बचाने तो तमिलनाडु और बंगाल में सरकार में आने के लक्ष्य के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी, वहीं केरल में सत्ताधारी लेफ्ट और मुख्य विपक्षी कांग्रेस नेतृत्व यूडीएफ के बीच मुकाबले को इस बार भाजपा त्रिकोणीय बनाना चाहती है। केरल में पहली बार तिरुवनंतपुरम में भाजपा का मेयर बनने से पार्टी उत्साहित है।

2021 में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुदुचेरी में 26 फरवरी को चुनाव कार्यक्रम घोषित हुए थे। तमिलनाडु में 6 अप्रेल तक चुनाव हो गए थे।

इसी तरह पश्चिम बंगाल की संवेदनशीलता को देखते हुए आयोग ने कुल आठ चरणों में 27 मार्च से 29 अप्रेल तक मतदान कराए थे। असम में 27 मार्च से 6 अप्रेल तक तीन चरणों में चुनाव हुए थे। सभी विधानसभाओं का कार्यकाल मई में खत्म हो रहा है।

राज्यों के सियासी समीकरण

पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी टीएमसी और भाजपा के बीच मुख्य लड़ाई है। पिछली बार 3 से 77 सीटों पर पहुंची भाजपा इस बार जहां सत्ता में पहुंचने की कोशिश में है, वहीं टीएमसी की कोशिश सरकार बचाने की है।

असम में फिर से फिर से सरकार रिपीट करने की कोशि में भाजपा जुटी है तो कांग्रेस इस बार सत्ता का किला भेदना चाहती है। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके को भाजपा इस बार एआइएडीएमके व अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर चुनौती देने की कोशिश में है। केरल में 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा नेतृत्व एनडीए 19 प्रतिशत वोट हासिल कर तीसरी ताकत के रूप में उभर चुका है।

प. बंगाल कुल विधानसभा सीटः 292

टीएमसी- 215

बीजेपी- 77

केरल कुल विधानसभा सीटः 140

लेफ्ट नेतृत्व एलडीएफ- 97

कांग्रेस नेतृत्व यूडीएफ- 42

असम कुल विधानसभा सीटः 126

एनडीए 75

कांग्रेस- 50

पुदुचेरी कुल विधानसभा सीटः 30

एनडीए- 16

युपीए- 9

अन्य-5

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

election commission of india

Published on:

08 Jan 2026 08:39 am

Hindi News / National News / फरवरी के आखिरी सप्ताह में हो सकती है 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा, BJP का टारगेट सेट, सामने आया मास्टरप्लान!

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.