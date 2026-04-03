पंजाब कांग्रेस नेता की दर्दनाक मौत, दिल्ली से लौटते वक्त ट्रक से जोरदार टक्कर, ड्राइवर की भी गई जान

Congress Leader khushbaz jattana Death: हरियाणा के सोनीपत में एक दर्दनाक सड़क हादसे में पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खुशबाज जटाना और उनके ड्राइवर परमिंदर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका गनमैन गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के जखोली टोल प्लाजा के पास हुआ, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी डिफेंडर गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी।